2 Июня 2026, 17:03
Возобновлены почтовые отправления в Объединённые Арабские Эмираты
"Почта Молдовы" объявила о возобновлении приёма международных почтовых отправлений, предназначенных для Объединённых Арабских Эмиратов. Эта мера позволяет снова отправлять корреспонденцию и посылки в этот пункт назначения.
По данным учреждения, принимаются все категории международных почтовых отправлений, включая письма, посылки и отправления EMS. Услуга восстановлена для клиентов, желающих отправить товары или документы в Объединённые Арабские Эмираты, передает noi.md
Представители "Почты Молдовы" сообщили, что приём отправлений возобновлён в обычном режиме, без каких-либо дополнительных ограничений для этого пункта назначения.