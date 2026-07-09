В новых автомобилях в ЕС стали обязательными камеры контроля за водителем.

В Евросоюзе с 7 июля все новые автомобили должны быть оснащены системой, которая следит за усталостью и отвлечением водителя.

Такая камера анализирует положение головы, выражение лица и направление взгляда, а если водитель слишком надолго отвлекается от дороги, подает сигнал тревоги, передает bild.de

В Еврокомиссии объясняют это борьбой за безопасность на дорогах.

«Европейская комиссия оценивает, что от 10 до 30% аварий в Европе вызваны отвлечением участников дорожного движения», — говорится в правовом акте.

При этом часть водителей и экспертов уже опасается, что новая система может стать раздражающей: современные машины сами часто заставляют смотреть на экран, чтобы управлять базовыми функциями.

Производители обещают, что камеры не будут распознавать лица, а данные останутся внутри автомобиля. Но критики все равно предупреждают о рисках: так, в США недавно был скандал, когда автопроизводитель передавал данные о стиле вождения миллионов клиентов страховым компаниям, а те использовали их для расчета тарифов. В ЕС о подобных случаях пока не сообщалось.