В Каушанах водители жалуются на разбитые дороги: "Налоги платим, а результатов нет".

После обильных дождей ряд улиц в Каушанах превратились в настоящую ловушку для водителей. Одна из самых пострадавших — улица Поляничихина в одном из микрорайонов города.

Водители жалуются: движение стало крайне затруднённым, а дорогу капитально не ремонтировали долгие годы, хотя она интенсивно используется. Рядом находятся детский сад, школа и станция скорой помощи, что делает трафик на этой улице особенно плотным, передаёт studio-l.online

На отдельных участках ямы достигают нескольких сантиметров в глубину. Автомобилистам приходится двигаться с предельной осторожностью, чтобы не повредить подвеску и колёса.

Мэр Каушан Роман Кизилов сообщил, что на содержание дорог в бюджете предусмотрено десять миллионов леев. Несколько улиц города планируют отремонтировать — в их числе и улица Поляничихина. Работы по восстановлению и бетонированию должны начаться с 1 июля.



