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noi.md logonoi
16 Июня 2026, 20:36
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Мост через Прут будет готов осенью, но водители не смогут сразу им воспользоваться

Работы на мосту через Прут в Унгенах идут по плану, и строительство должно быть завершено примерно через четыре месяца.

Мост через Прут будет готов осенью, но водители не смогут сразу им воспользоваться.
Мост через Прут будет готов осенью, но водители не смогут сразу им воспользоваться.

Согласно информации, представленной румынскими властями, Румыния уже приступила к монтажу пролетных строений — элементов, поддерживающих проезжую часть. 

Проект включает строительство подъездной дороги, а также пункта пропуска на границе. Эти компоненты должны войти в фазу реализации после получения необходимых разрешений, а предполагаемый срок работ составляет 18 месяцев, сообщает Noi.md со ссылкой на Ziarul de Iași.

Министерство транспорта и инфраструктуры Румынии пояснило, что проект пограничного пункта пропуска был изменен по запросу Румынской таможенной службы и Пограничной полиции. В результате первоначальную конфигурацию пришлось скорректировать, что сделало невозможным одновременную реализацию всех компонентов инвестиционного проекта. 

Согласно текущему плану, таможенная инфраструктура и инфраструктура для Пограничной полиции могут быть завершены весной 2028 года. После завершения строительных работ последует этап оснащения зданий и технических помещений оборудованием, необходимым для функционирования, что может сдвинуть срок ввода в эксплуатацию на лето 2028 года. 

Параллельно продолжаются процедуры по строительству участка автомагистрали A8 между Яссами и Унгенами. Согласно текущему графику, этот участок автомагистрали может быть завершен примерно через два года после ввода в эксплуатацию пограничной инфраструктуры на реке Прут.

Источник
noi.md logonoi
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