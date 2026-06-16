Мост через Прут будет готов осенью, но водители не смогут сразу им воспользоваться.

Работы на мосту через Прут в Унгенах идут по плану, и строительство должно быть завершено примерно через четыре месяца.

Согласно информации, представленной румынскими властями, Румыния уже приступила к монтажу пролетных строений — элементов, поддерживающих проезжую часть.

Проект включает строительство подъездной дороги, а также пункта пропуска на границе. Эти компоненты должны войти в фазу реализации после получения необходимых разрешений, а предполагаемый срок работ составляет 18 месяцев, сообщает Noi.md со ссылкой на Ziarul de Iași.

Министерство транспорта и инфраструктуры Румынии пояснило, что проект пограничного пункта пропуска был изменен по запросу Румынской таможенной службы и Пограничной полиции. В результате первоначальную конфигурацию пришлось скорректировать, что сделало невозможным одновременную реализацию всех компонентов инвестиционного проекта.

Согласно текущему плану, таможенная инфраструктура и инфраструктура для Пограничной полиции могут быть завершены весной 2028 года. После завершения строительных работ последует этап оснащения зданий и технических помещений оборудованием, необходимым для функционирования, что может сдвинуть срок ввода в эксплуатацию на лето 2028 года.

Параллельно продолжаются процедуры по строительству участка автомагистрали A8 между Яссами и Унгенами. Согласно текущему графику, этот участок автомагистрали может быть завершен примерно через два года после ввода в эксплуатацию пограничной инфраструктуры на реке Прут.