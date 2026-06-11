В Греции камеры с ИИ штрафовали пустые сиденья за неиспользование ремней безопасности.

По данным греческих СМИ, камеры с искусственным интеллектом сгенерировали примерно 13 000 штрафов в течение апреля и мая, но персонал смог просмотреть только 5 500 из них, передает nv.ua

Из проверенных только 400 были признаны действительными. Другие 5 100 были отклонены. Это число разделено на 3 800 нарушений скорости и 1 300, касающихся использования мобильных телефонов, несоблюдение правил пользования ремнями безопасности и аналогичных правонарушений.

3 800 штрафов за превышение скорости были автоматически отклонены, поскольку они опирались на расчет средней скорости, метод, который в Греции пока не имеет законодательной базы, поэтому эти штрафы, в конце концов, не являются программным сбоем. Проблемы были в другом. Хуже всего технология справлялась с распознаванием телефона и ремней безопасности, что стало причиной 1 300 отклоненных исков о нарушении правил искусственного интеллекта. Полицейские обнаружили, что программное обеспечение регулярно путало темные объекты со смартфонами и зависало из-за несвязанных жестов водителя, таких как затяжка вейпом или просто переключение передач.

Камеры с искусственным интеллектом также имели проблемы с освещением, неправильно интерпретируя тени и темную одежду. В нескольких случаях камеры обозначали несуществующих пассажиров на переднем сиденье за то, что они не пристегнулись ремнем безопасности. В других случаях водителей штрафовали просто потому, что их темные рубашки сливались с ремнем безопасности, путая визуальные датчики камеры.

А еще есть контекст, которого камеры не имеют. Они фиксируют каждый автомобиль, который пересекает полосу для аварийного или автобусного движения, не зная, почему это произошло. Водитель, который останавливается перед машиной скорой помощи, воспринимается так же, как и водитель, который нарушает правила, так же, как и тот, кто машет рукой во время жестов дорожного полицейского.

В то же время Министерство инфраструктуры и транспорта страны публично называет программу выдающимся успехом. Согласно официальной трансляции национального телеканала ERT, власти завершили и подтвердили 2 453 цифровых штрафа с конца марта до конца мая. Из них недовольные водители подали 420 официальных апелляций, но государство удовлетворило только 52 из них, примерно 12 процентов, в основном из-за неотложных медицинских случаев.

Правительство полагается на этот низкий уровень принятия апелляций, чтобы похвалить надежность системы. Нюанс в том, что полицейские-люди все еще должны выступать в роли вторичного фильтра, вручную очищая тысячи фиктивных нарушений, прежде чем настоящие штрафы попадут к нужным водителям.