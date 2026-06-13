В Новой Москве взорвался дом бывшего министра госбезопасности "ДНР" Пинчука.

Взрыв произошел после того, как курьер принес в дом Пинчука посылку, передает meduza.io

По данным телеграм-канала Shot, дом Пинчука находится в поселке Щапово. Сам он не пострадал, успев скрыться за бронированной дверью. Его семья была в другом месте. Телеграм-каналу «База» Пинчук сказал, что получил легкую контузию. ТАСС пишет, что угрозы жизни Пинчука нет.

Андрей Пинчук — полковник ФСБ в запасе. В начале 2000-х годов он работал в министерстве госбезопасности непризнанного Приднестровья, а затем участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. 17 июля 2014 года Пинчук стал первым министром госбезопасности самопровозглашенной "ДНР" и занимал эту должность до 1 марта 2015 года. Пинчук — один из лидеров межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса». Он также принимал участие в большой войне против Украины, начатой Россией в феврале 2022 года.



