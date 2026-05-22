rbc.ua
22 Мая 2026, 11:33
13 300
На НПЗ нефтяного гиганта Венгрии MOL произошел взрыв и вспыхнул пожар

Сегодня, 22 мая, на заводе крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL произошел взрыв. Один человек погиб, есть несколько тяжелораненых. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

"Произошел взрыв на заводе компании MOL в Тисауйвароше. Один человек погиб, есть несколько тяжелораненых", - говорится в сообщении, цитирует rbc.ua

По словам Мадьяра, министр энергетики Иштван Капитань и председатель правления MOL Жолт Гернади уже направляются на место происшествия.

Как сообщают местные СМИ, взрыв произошел во время перезапуска предприятия. Пожар оперативно локализовали спасатели, сейчас продолжаются работы на месте инцидента и расследование причин аварии.

По данным службы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, инцидент не представляет угрозы для населения.

Представитель по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий уезда Боршод-Абауй-Земплен сообщил, что пожар продолжают тушить, на место также направлена мобильная лаборатория для мониторинга ситуации.

Источник
rbc.ua
