Норвежские сейсмологи зафиксировали землетрясение по ходу матча первого матча национальной сборной на ЧМ-2026 против Ирака.

По информации Spiegel, приборы зафиксировали незначительные колебания поверхности Земли после голов форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Оба своих мяча нападающий забил в первом тайме.

Игра, которая прошла на стадионе «Жилетт» в Фоксборо 16 июня, закончилась со счетом 4:1. В составе победителей дублем отметился Эрлинг Холанд, еще по разу отличились Лео Остигард и Аймен Хуссейн, который отличился и в свои, и в чужие ворота.

После этой победы норвежцы набрали три очка и закрепились вместе с французами на первом месте в группе I.