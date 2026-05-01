Эксперты: ЧМ-2026 по футболу оставит самый большой углеродный след в истории спорта.

Это будет первый в истории Чемпионат мира ФИФА, в котором примут участие 48 команды, а не, 32, как раньше. Он пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике. Из-за этого командам придется совершать длинные авиаперелеты: например, расстояние между Майами и Ванкувером составляет 4500 километров. Кроме футболистов, летать из одного города Северной Америки в другой будут официальные лица, журналисты и болельщики - их, как рассчитывает ФИФА, на ЧМ будет более 5 млн, пишет dw.com

В результате выбросы CO2 могут достичь 9 млн тонн, подсчитали в Лозаннском университете (UNIL). Для сравнения, на Олимпиаде-2024 в Париже этот показатель составил примерно 1,75 млн тонн, а на предыдущем Чемпионате мира по футболу, прошедшем в Катаре в 2022 году - 3,17 млн тонн.

"В отличие от Олимпийских игр, где в последние годы наблюдается тенденция к снижению углеродного следа, чемпионат мира по футболу среди мужчин демонстрирует прямо противоположную тенденцию", - заявил агентству AFP Дэвид Гогишвили, географ из UNIL.

Планируется, что на следующем ЧМ ФИФА в 2030 году географический разброс стадионов будет еще больше. Этот турнир пройдет в шести странах на трех континентах: он начнется с трех стартовых матчей в Аргентине, Уругвае и Парагвае, после чего продолжится в Марокко, Испании и Португалии.