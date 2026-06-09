Города-хозяева готовы к старту крупнейшего в истории ЧМ, болельщики жалуются на визы и цены.

Мексика откроет турнир матчем против Южной Африки, отсылает к стартовой игре мундиаля 2010 года в Йоханнесбурге, сообщает Euronews.

От Канзас-Сити до Торонто чиновники сообщают, что планы безопасности утверждены, транспортные сети проходят испытания, а фан-зоны готовы принять сотни тысяч посетителей.

В Канзас-Сити, штат Миссури, первый матч запланирован на 16 июня, но организаторы готовят город к турниру уже много лет.

"Мы хотим показать всему миру, что Канзас-Сити находится на подъеме, что мы развиваемся. Хотим показать, что мы больше не являемся, как мы говорим, штатом, над которым пролетают. Мы — штат, в который летят. Мы также хотим, чтобы жители Канзас-Сити были этим по-настоящему горды. Мы надеемся, что жители Канзаса и всего региона действительно рады принять у себя турнир, показать себя гордиться тем, что это событие пришло к ним домой", - говорит директор фестиваля болельщиков и мероприятий Мэллори Кейдж.

Города-организаторы годами готовились к турниру, который, как ожидается, привлечет миллионы болельщиков в США, Канаду и Мексику.

Гостям предстоит разобраться и в местной географии. В США есть город Канзас-Сити в штате Миссури и Канзас-Сити в штате Канзас, что нередко сбивает с толку тех, кто приезжает впервые. Большинство мероприятий чемпионата мира пройдет на стороне Миссури, по ту сторону границы штатов.

США примут около 75% матчей чемпионата мира по футболу 2026 года: 78 из 104 игр турнира состоятся в 11 городах-организаторах.

В Канаде Торонто примет шесть матчей чемпионата мира, начиная с этой пятницы. В крупнейшем городе страны заявляют, что готовы к приему гостей, подчеркивая многообразие мегаполиса.

Исполнительный директор по проведению чемпионата мира в Торонто Шэрон Болленбах: "И прежде всего нам нужно прожить этот момент в истории нашего города и нашей страны, и воспользоваться всеми возможностями, которые он открывает. Мы готовы приветствовать мир и с нетерпением ждем первого свистка".

По оценкам властей Торонто, на время чемпионата в город приедут около 300 000 гостей.

Но основное внимание болельщиков приковано к национальным сборным.

В понедельник президент Мексики Клаудия Шейнбаум провела церемонию вручения флага национальной сборной за три дня до того, как страна откроет чемпионат мира по футболу 2026 года матчем против Южной Африки.

Мексика принимает у себя шесть национальных сборных, в том числе команду Ирана, вовлеченного в конфликт с США.

Сборная перебазировала свой тренировочный лагерь в Тихуану в Мексике, тогда как несколько официальных лиц по-прежнему ждут разрешения на въезд в Соединенные Штаты.

По данным СМИ, иранским футболистам разрешат въезжать в Лос-Анджелес на западном побережье США только в дни матчей, после чего они сразу же будут возвращаться в Мексику. Иранские чиновники уже подвергли критике подобное решение.

Сомалийскому арбитру Артану отказали во въезде в США

Тем временем, когда подготовка выходит на финишную прямую, болельщики и официальные лица сталкиваются с рядом препятствий — от запредельных цен на билеты до миграционных запретов и визовых ограничений США.

В понедельник Омар Артан, который должен был стать первым судьей-сомалийцем матчей финальной части чемпионата мира, был исключен из списка судей. Артану отказали во въезде в США. Сомали входит в число стран, гражданам которых президент США Дональд Трамп запретил въезд.

Артан, признанный лучшим арбитром среди мужчин по версии Конфедерации африканского футбола (CAF) в 2025 году, прилетел в субботу в международный аэропорт Майами из Стамбула, но ему не разрешили пересечь границу.

С жесткими визовыми ограничениями также столкнулись фанаты сборных Гаити, Ирана, Сенегала и Кот-д'Ивуара.

В своем заявлении FIFA подчеркнула, что не участвует в миграционных процедурах и была проинформирована властями, что статус Артана "на данный момент изменен не будет".

Будучи одним из 52 арбитров FIFA, отобранных для обслуживания матчей турнира, Артан оказался единственным, кому отказали во въезде, — обстоятельство, которое наверняка вызовет вопросы на фоне политических заявлений и резких высказываний президента Трампа в адрес сомалийцев в последние месяцы.

Несмотря на эти сложности, организаторы заверяют, что полностью готовы. FIFA продолжает подготовку к историческому турниру, который впервые одновременно пройдет сразу в трех странах.

И по мере того как растет ажиотаж, а до стартового свистка остаются считанные дни, внимание мира будет приковано не только к матчам с участием 48 команд, но и к самому североамериканскому континенту.