Болельщики критикуют ФИФА из-за билетов за тысячи и миллионы долларов.

FIFA, глобальный руководящий орган футбола, внедрила схему динамического ценообразования, которая взвинтила минимальную цену билета на особенно популярные матчи до четырехзначных сумм, при этом цены на лучшие места легко превышают 10 000 долларов. Билеты в этом году стали самыми дорогими за всю историю турнира, что вызвало возмущение болельщиков, передает focus.ua со ссылкой на livenowfox.com

Глава FIFA Джанни Инфантино винит в сложившейся ситуации американский рынок.

"В США вы не сможете посмотреть студенческий футбольный матч, не говоря уже о профессиональном матче определенного уровня, дешевле, чем за 300 долларов. А ведь сейчас чемпионат мира", — заявил Инфантино. Впрочем, он лукавил, потому что билеты на матчи НФЛ можно купить и за 150 долларов.

В середине мая на платформе перепродажи ФИФА самый дешевый билет на финал чемпионата мира 19 июля на стадионе MetLife Stadium под Нью-Йорком продавался за 9 200 долларов. Самая высокая запрашиваемая цена: 11 499 998,55 доллара. Билет на финал уже продали за 2 миллиона долларов.

Цены колеблются в режиме реального времени в зависимости от спроса. Например, в мае ФИФА взимала 1 940 долларов за место в верхнем ярусе на первом матче мужской сборной США против Парагвая на стадионе SoFi в Инглвуде, штат Калифорния, 12 июня. А собственный сайт перепродажи ФИФА взимает с покупателя и продавца дополнительно 15%, увеличивая прибыль футбольной организации по мере смены владельцев мест.

Одна из европейских групп футбольных болельщиков назвала стратегию FIFA "монументальным предательством".

Впервые многие фанаты открыто заявляют, что чемпионат мира по футболу отходит от интересов обычных зрителей и превращается в премиальный спортивный продукт, ориентированный в первую очередь на корпорации, VIP-гостей и состоятельных путешественников.