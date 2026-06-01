FT: Власти Норвегии начали обсуждать вступление в ЕС

Власти Норвегии признают необходимость пересмотра отношений с Евросоюзом, заявил норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Он считает, что к этому страну побуждает нынешняя обстановка «безумного мира», передает Financial Times.

От евроинтеграции Норвегия отказывалась дважды — в 1972 и 1992 году. Большинство граждан тогда проголосовали против присоединения к ЕС, поскольку сочли, что рыболовная и сельскохозяйственная отрасли могут оказаться в невыгодном положении под влиянием Брюсселя. По словам главы норвежского МИД, общая обстановка в мире тогда была благоприятной.

Эйде также отметил, что Норвегия хотела присоединиться к единому рынку, когда вступала в Европейскую экономическую зону в 1994 году. 

«Прошло более 30 лет, и этот благоприятный мир исчез, и нам нужно честно признать, что мы оказались в более сложной ситуации: те части ЕС, к которым мы решили не присоединяться, становятся все более важными»,— заявил Эспен Барт Эйде. FT отмечает, что он имеет в виду механизмы торговой политики и таможенного регулирования.

Как пишет издание, в пользу присоединения Норвегии к ЕС высказывается и премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. Однако правящая Рабочая партия пока не планирует проводить новый референдум, учитывая результаты соцопросов: большинство норвежцев по-прежнему выступают против такого решения.

