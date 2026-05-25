25 Мая 2026, 14:46
Санду лишила гражданства пять человек, родившихся в Молдове
Президент Майя Санду подписала указ о лишении гражданства пятерых сотрудников так называемого министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровского региона.
Речь идёт об Александре Булгазе, Денисе Карамануже, Николае Ковалёве, Денисе Марушиче и Евгении Романюке. Все они родились на территории Республики Молдова, сообщает deschide.md
Напомним, в конце февраля указом Майи Санду молдавского гражданства были также лишены девять человек, которые ранее занимали или продолжают занимать должности в структурах сепаратистского режима в Приднестровье. Среди них — Руслан Мова, бывший так называемый министр внутренних дел Тирасполя.