Санду лишила гражданства пять человек, родившихся в Молдове.

Речь идёт об Александре Булгазе, Денисе Карамануже, Николае Ковалёве, Денисе Марушиче и Евгении Романюке. Все они родились на территории Республики Молдова, сообщает deschide.md

Напомним, в конце февраля указом Майи Санду молдавского гражданства были также лишены девять человек, которые ранее занимали или продолжают занимать должности в структурах сепаратистского режима в Приднестровье. Среди них — Руслан Мова, бывший так называемый министр внутренних дел Тирасполя.