theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
deschide.md logodeschide
25 Мая 2026, 14:46
12 774
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Санду лишила гражданства пять человек, родившихся в Молдове

Президент Майя Санду подписала указ о лишении гражданства пятерых сотрудников так называемого министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровского региона.

Санду лишила гражданства пять человек, родившихся в Молдове.
Санду лишила гражданства пять человек, родившихся в Молдове.

Речь идёт об Александре Булгазе, Денисе Карамануже, Николае Ковалёве, Денисе Марушиче и Евгении Романюке. Все они родились на территории Республики Молдова, сообщает deschide.md

Напомним, в конце февраля указом Майи Санду молдавского гражданства были также лишены девять человек, которые ранее занимали или продолжают занимать должности в структурах сепаратистского режима в Приднестровье. Среди них — Руслан Мова, бывший так называемый министр внутренних дел Тирасполя.

Санду лишила гражданства пять человек, родившихся в Молдове

Источник
deschide.md logodeschide
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте