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tsn.ua logotsn
9 Июня 2026, 07:00
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Норвегия намерена запретить энергетики детям

Энергетики стали частью ежедневного рациона большого количества норвежских подростков, что заставляет власть рассмотреть новые ограничения для несовершеннолетних.

Норвегия намерена запретить энергетики детям.
Норвегия намерена запретить энергетики детям.

В Норвегии хотят запретить продажу энергетиков детям. В частности, потому, что в стране фиксируют рост потребления энергетических напитков среди молодежи. Более половины подростков в возрасте 13–15 лет уже пьют энергетики, пишет tsn.ua со ссылкой на nrk.no

Рост популярности энергетиков среди подростков пугает медиков и власть. В правительстве не исключают вариант введения дополнительных ограничений.

Согласно новому отчету Норвежского института общественного здоровья (FHI) энергетики стали частью повседневной жизни для большого количества подростков. В течение 2024-2025 годов 56% подростков в возрасте 13-15 лет регулярно или даже каждый день потребляли энергетики.

Ученые предупреждают, что высокое содержание кофеина в энергетиках может оказывать негативное влияние на здоровье подростков. В частности, провоцировать нарушения сна, повышенный уровень тревожности, учащенное сердцебиение и головные боли. Имеются риски развития зависимости от кофеина у подростков.

«Мы видим, что энергетические напитки стали частью повседневной жизни многих молодых людей», — сообщила ученая FHI Марианна Хоуп Абель.

В Норвегии уже действует ограничение на продажу энергетиков — покупать их можно только людям, достигшим 16 лет.

Источник
tsn.ua logotsn
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