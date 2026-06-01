Норвегия намерена запретить энергетики детям.

В Норвегии хотят запретить продажу энергетиков детям. В частности, потому, что в стране фиксируют рост потребления энергетических напитков среди молодежи. Более половины подростков в возрасте 13–15 лет уже пьют энергетики, пишет tsn.ua со ссылкой на nrk.no

Рост популярности энергетиков среди подростков пугает медиков и власть. В правительстве не исключают вариант введения дополнительных ограничений.

Согласно новому отчету Норвежского института общественного здоровья (FHI) энергетики стали частью повседневной жизни для большого количества подростков. В течение 2024-2025 годов 56% подростков в возрасте 13-15 лет регулярно или даже каждый день потребляли энергетики.

Ученые предупреждают, что высокое содержание кофеина в энергетиках может оказывать негативное влияние на здоровье подростков. В частности, провоцировать нарушения сна, повышенный уровень тревожности, учащенное сердцебиение и головные боли. Имеются риски развития зависимости от кофеина у подростков.

«Мы видим, что энергетические напитки стали частью повседневной жизни многих молодых людей», — сообщила ученая FHI Марианна Хоуп Абель.

В Норвегии уже действует ограничение на продажу энергетиков — покупать их можно только людям, достигшим 16 лет.