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Point.md logoPoint
18 Июля 2026, 15:30
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В Норвегии полыхает самый сильный за последние 100 лет пожар

Более 100 жилых домов сгорели в Норвегии, два человека пострадали.

В Норвегии полыхает самый сильный за последние 100 лет пожар.
В Норвегии полыхает самый сильный за последние 100 лет пожар.

Более 100 жилых домов сгорели в Норвегии, два человека госпитализированы с отравлением продуктами горения. Об этом пишет норвежское издание Aftenposten.

По информации журналистов, огонь вспыхнул в поселке Крокстадельва в муниципалитете Драммен и в дальнейшем перекинулся на ближайший лес. Отмечается, что это крупнейший за последние 100 лет пожар.

Сотни людей были эвакуированы, информации о пропавших нет, двух местных жителей госпитализировали.

" ... пока пожарные пытались сдержать пламя под сильным ветром, густой черный дым покрыл территорию, расположенную примерно в 50 км к западу от Осло", — уточняет Reuters.

Как отмечает Aftenposten, местные пожарные запросили помощь у норвежских властей.

«Мы все еще не контролируем огонь», — заявил руководитель пожарной части муниципалитета Инге Вергеланд.

Источник
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