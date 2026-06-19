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stiri.md logostiri
19 Июня 2026, 13:15
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В Кишинёве сгорела постройка: пожар тушили 5 спасательных бригад

В Кишинёве на улице Митрополит Дософтей, 126, вчера загорелась хозяйственная постройка рядом с жилым домом. Пламя уничтожило имущество внутри и повредило само строение.

В Кишинёве сгорела постройка: пожар тушили 5 спасательных бригад.
В Кишинёве сгорела постройка: пожар тушили 5 спасательных бригад.

На кадрах, попавших в соцсети, видно, что крыша была полностью разрушена, над местом пожара поднимались густой дым и открытое пламя, пишет stiri.md

На месте происшествия работали пять пожарных расчётов, которые оперативно ликвидировали возгорание.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), огонь уничтожил крышу вспомогательного строения площадью 240 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Источник
stiri.md logostiri
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