Владелец квартиры многоэтажки, где случился пожар: В момент возгорания дома была дочь.

Владелец квартиры, оказавшейся в эпицентре возгорания, сообщил, что огонь вспыхнул во время ремонтных работ на крыше, которые проводила компания, нанятая ассоциацией жильцов.

Мужчина рассказал, что в момент возгорания он был на работе, а дома находилась его дочь. По её словам, сначала она заметила, что в окна начал проникать дым. Отец попросил её закрыть окна. Однако вскоре дочь перезвонила и сообщила, что к дому уже прибыли пожарные, пишет realitatea.md

«Загорелась крыша, не квартира. Причина, думаю, ремонт крыши. Площадь квартиры — 86 квадратных метров. Ремонт делала компания, с которой ассоциация дома заключила контракт. С нами живут кошка и кролик — их успели вовремя вытащить», — рассказал владелец.

Напомним, что пожар вспыхнул в жилом доме, расположенном по адресу ул. Мелестиу, 16/2 в муниципии Кишинёв. Вызов в службу 112 поступил в 11:52. Спасатели оперативно развернули на месте происшествия штаб для координации действий. К тушению пожара были привлечены 19 единиц спецтехники и 76 сотрудников ГИЧС. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью — их жизни ничего не угрожает. В 14:53 пожар удалось локализовать.