В Нидерландах впервые сделали эвтаназию ребенку младше 12 лет.

В Нидерландах впервые применили эвтаназию к ребенку младше 12 лет. Соответствующие поправки в законодательство были внесены в апреле 2023-го.

В Нидерландах была проведена эвтаназия тяжелобольному ребенку младше 12 лет — это первый случай с момента изменения закона об эвтаназии в 2023 году, сообщила nos.nl

Как заявила министр здравоохранения Софи Херманс, ребенок был подвергнут процедуре еще в конце прошлого года.

Специальная министерская комиссия уже изучила обстоятельства, провела беседу с врачом, организовавшим процедуру, после чего направила свое официальное заключение в надзорный орган.

Конкретное время проведения эвтаназии, диагноз ребенка и его точный возраст министр не раскрыла.

В 2002-м Королевство Нидерландов стало первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию как полноценную медицинскую процедуру.

В апреле 2023-го Нидерланды отменили возрастные ограничения для эвтаназии, с тех пор родители и врач совместно принимают решение о «помощи в умирании» для несовершеннолетнего. Она возможна только в случае, если несовершеннолетний «неизлечимо болен и испытывает невыносимые страдания без каких-либо перспектив улучшения даже при применении паллиативной помощи». Решение также предполагает консультацию с ребенком.

Впоследствии специальная комиссия проверяет, действовал ли врач на основе медицинских стандартов и современных знаний. В состав комиссии входят четыре медика, специализирующихся в соответствующих областях медицины, юрист и специалист по этике.

До этого эвтаназия была возможна для новорожденных и детей старше 12 лет.