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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Июня 2026, 22:26
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Нидерланды прекращают участие в программе обучения солдат ВСУ

Нидерланды больше не будут участвовать в британской программе подготовки украинских военнослужащих Interflex в связи с тем, что она вступила в новую фазу.

Нидерланды прекращают участие в программе обучения солдат ВСУ
Нидерланды прекращают участие в программе обучения солдат ВСУ

В июне 2026 года исполняется четыре года операции Interflex – возглавляемой Великобританией многонациональной учебной программе, в рамках которой более 63 000 украинских военнослужащих прошли подготовку в качестве пехотинцев, командиров и инструкторов, передает eurointegration.com.ua

Пятый год успешной и высоко оцененной программы ознаменует новую фазу специализированной подготовки, призванной формировать потенциал в долгосрочной перспективе.

Новая учебная структура охватит подготовку инструкторов вертолетной авиации, первые выпускники которой завершили обучение в прошлом месяце, а также другие направления подготовки, в частности медицинское и инженерное.

В минувшие выходные во время церемонии в Великобритании отмечали четыре года международного сотрудничества в рамках программы. На мероприятии присутствовали и представители Украины. Делегаты выразили благодарность за усилия всех стран-участниц. Они также наградили ряд военнослужащих за их вклад.

"Для Нидерландов эта учебная ротация знаменует завершение их вклада в операцию Interflex. Сама программа продолжается под руководством Великобритании на новом этапе, причем акцент переносится с широкомасштабной базовой подготовки на специализированную подготовку. Таким образом, международная поддержка Украины продолжается непрерывно, но в форме, соответствующей текущим потребностям Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении Минобороны Нидерландов.

Нидерланды, как отмечается, продолжают содействовать подготовке украинских военнослужащих другими способами, в частности в рамках Европейской учебной миссии EUMAM.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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