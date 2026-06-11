11 Июня 2026, 20:56
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Кража румынского золотого шлема закончилась тюремными сроками в Нидерландах
Голландский суд приговорил троих мужчин к 47 месяцам тюрьмы за кражу древних румынских золотых артефактов из Дрентского музея в Ассене.
Ограбление национальных реликвий вызвало резкую реакцию в Бухаресте и привело к отставке директора Национального исторического музея Румынии, передает logos-pres.md
25 января 2025 года преступники проникли в музей и похитили центральные экспонаты выставки «Дакия — империя золота и серебра». Среди них были золотой шлем из Котофенешти V века до н. э. — один из наиболее известных символов древнего культурного наследия Румынии, — а также дакийские золотые спиральные браслеты, обнаруженные археологами в ритуальных захоронениях.