theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
11 Июня 2026, 20:56
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кража румынского золотого шлема закончилась тюремными сроками в Нидерландах

Голландский суд приговорил троих мужчин к 47 месяцам тюрьмы за кражу древних румынских золотых артефактов из Дрентского музея в Ассене.

Кража румынского золотого шлема закончилась тюремными сроками в Нидерландах.
Кража румынского золотого шлема закончилась тюремными сроками в Нидерландах.

Ограбление национальных реликвий вызвало резкую реакцию в Бухаресте и привело к отставке директора Национального исторического музея Румынии, передает logos-pres.md

25 января 2025 года преступники проникли в музей и похитили центральные экспонаты выставки «Дакия — империя золота и серебра». Среди них были золотой шлем из Котофенешти V века до н. э. — один из наиболее известных символов древнего культурного наследия Румынии, — а также дакийские золотые спиральные браслеты, обнаруженные археологами в ритуальных захоронениях.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте