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rbc.ua logorbc
8 Июля 2026, 07:09
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Нидерланды больше не будут давать оружие Украине

Нидерланды больше не имеют возможности оказывать прямую военную поддержку Украине. Об этом заявила министр обороны страны Дилан Йешилгез-Зегериус.

Нидерланды больше не будут давать оружие Украине.
Нидерланды больше не будут давать оружие Украине.

Она отметила, что будет призывать другие страны помогать Киеву, но Нидерланды уже сделали все, что могли, пишет rbc.ua

"У нас, как у Нидерландов, больше нет возможностей, поскольку мы уже сделали очень многое", - сказала Йешилгез-Зегериус.

На вопрос о запросах от Украины на ракеты к ЗРК Patriot, министр обороны Нидерландов подчеркнула, что страна "достигла пределы своих возможностей".

Нидерланды потратили 9,1 млрд евро на военную помощь Украине, еще 11,6 млрд евро планируется потратить. В настоящее время страна выделила 1 млрд евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают американское оружие для Киева.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил передачу Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые должны усилить защиту от российских воздушных атак.

В то же время советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что у Украины пока нет ракет для перехвата российской баллистики.

По его словам, граничащие с Россией страны также испытывают угрозу с ее стороны, поэтому пытаются хранить собственные запасы таких боеприпасов. В частности, это относится и к Германии.

Источник
rbc.ua logorbc
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