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dw.com logodw
6 Июля 2026, 14:59
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В NASA опасаются, что Китай может обогнать США в "лунной гонке"

Планы Вашингтона опережают китайскую программу всего на несколько месяцев, заявил в интервью CBS глава космического агентства США Джаред Айзекман.

В NASA опасаются, что Китай может обогнать США в &#34;лунной гонке&#34;.
В NASA опасаются, что Китай может обогнать США в "лунной гонке".

Сейчас Пекин ориентируется на возможную высадку около 2029 года, тогда как Вашингтон говорит о конце 2028-го, пишет dw.com

По словам Айзекмана, Китай с высокой вероятностью может высадить своих тайконавтов на Луну раньше, чем США вернут туда астронавтов в рамках программы Artemis. При этом глава NASA подчеркнул, что речь идет уже не просто о разовых миссиях, а о стремлении к долгосрочному присутствию и созданию лунной инфраструктуры. 

При этом в NASA уверены, что США сохраняют технологическое и организационное преимущество: уже готовится поэтапное развертывание лунной инфраструктуры, а первые элементы базы планируется начать запускать с 2027 года. В дальнейшем агентство рассчитывает перейти к постоянному присутствию экипажей на Луне и со временем использовать ее как плацдарм для миссий к Марсу.

При этом многие эксперты указывают на зависимость проекта от частных подрядчиков и технические сложности, включая разработку скафандров и посадочных систем. На этом фоне лунная гонка все больше выглядит не только соревнованием технологий, но и проверкой того, кто сумеет реализовать свои планы в заявленные сроки.

Источник
dw.com logodw
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