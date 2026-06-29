NASA приступает к спасению падающего на Землю космического телескопа Swift.

NASA на этой неделе начинает операцию стоимостью $30 млн по предотвращению падения на Землю орбитального телескопа Swift.

Он был запущен в 2004 году для регистрации гамма-всплесков — самых мощных взрывов во Вселенной. Но в последнее время из-за интенсивной солнечной активности обсерватория все быстрее снижается и рискует сгореть при входе в атмосферу, передает rtvi.com со ссылкой на latimes.com

Чтобы спасти телескоп, его необходимо как можно скорее вывести на более высокую и стабильную орбиту. С этой целью NASA попытается во вторник, 30 июня, запустить с атолла на Маршалловых островах в Тихом океане трехрукий космический робот. В случае успеха ему потребуется около месяца, чтобы догнать Swift и сблизиться с ним, и еще пара месяцев, чтобы поднять на желаемую высоту.

Робот под названием Link является разработкой стартапа Katalyst Space Technologies, который был нанят американским аэрокосмическим агентством специально для этой операции. Аппарат планируют вывести в космос с помощью ракеты-носителя Pegasus, запускаемой с самолета.

Link по своим размерам сравним с небольшим бытовым холодильником, размах его солнечных панелей составляет чуть более 12 метров. Он имеет три руки с зоной досягаемости около 1 метра. Каждая рука снабжена двумя пальцеподобными зажимами, похожими на кисти миниатюрных фигурок Lego.

Для успеха операции телескоп Swift весом 1,6 тонны должен находиться не ниже уровня 185 миль (298 км). По последним расчетам, до этой точки невозврата он снизится в октябре. Сейчас высота его орбиты — 360 км, а поднять телескоп планируется на высоту 600 км.

NASA ранее отключило все приборы Swift, чтобы замедлить падение обсерватории. Наблюдения полностью прекратились в феврале. Если все пойдет как запланировано, то телескоп вернется в строй к сентябрю.

При удачном исходе похожая операция спасения будет организована для намного более крупного телескопа Hubble, который также теряет высоту из-за происходящих друг за другом вспышек на Солнце. Робот-буксир следующего поколения для поднятия Hubble находится в разработке.