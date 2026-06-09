theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
9 Июня 2026, 23:43
9
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

NASA объявило состав миссии Artemis III

NASA объявило имена четырех астронавтов миссии Artemis III в 2027 году. Она подразумевает серию испытательных полетов для Artemis IV — первой запланированной пилотируемой миссии к южному полюсу Луны в 2028-м.

NASA объявило состав миссии Artemis III.
NASA объявило состав миссии Artemis III.

В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Рэнди Бресник

«Миссия знаменует собой начало будущего», — заявил глава NASA Джаред Айзекман.

В рамках миссии ракета SLS запустит корабль Orion из Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде на низкую околоземную орбиту. Он продемонстрирует возможности сближения и стыковки с тестовыми версиями посадочных систем, которые разрабатывают компании Blue Origin и SpaceX.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте