9 Июня 2026, 23:43
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NASA объявило состав миссии Artemis III
NASA объявило имена четырех астронавтов миссии Artemis III в 2027 году. Она подразумевает серию испытательных полетов для Artemis IV — первой запланированной пилотируемой миссии к южному полюсу Луны в 2028-м.
В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Рэнди Бресник
«Миссия знаменует собой начало будущего», — заявил глава NASA Джаред Айзекман.
В рамках миссии ракета SLS запустит корабль Orion из Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде на низкую околоземную орбиту. Он продемонстрирует возможности сближения и стыковки с тестовыми версиями посадочных систем, которые разрабатывают компании Blue Origin и SpaceX.