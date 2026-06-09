NASA объявило состав миссии Artemis III.

В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Рэнди Бресник

«Миссия знаменует собой начало будущего», — заявил глава NASA Джаред Айзекман.

В рамках миссии ракета SLS запустит корабль Orion из Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде на низкую околоземную орбиту. Он продемонстрирует возможности сближения и стыковки с тестовыми версиями посадочных систем, которые разрабатывают компании Blue Origin и SpaceX.