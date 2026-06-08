Итальянский дом моды Prada представил костюм для астронавтов NASA.

Костюм будут надевать под основной скафандр AxEMU во время работы на поверхности Луны и выходов в открытый космос, передает techno.nv.ua

Axiom Space представила систему Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG) — базовый слой экипировки, который будет помогать поддерживать комфортную температуру тела астронавтов внутри скафандра.

Костюм оборудован сетью трубок, через которые циркулирует холодная вода. Она отводит избыточное тепло от тела человека. В отличие от старых систем охлаждения, новый LCVG имеет резервную систему на случай отказа основной.

Также в LCVG встроена вентиляционная система. Она подает свежий воздух с кислородом в шлем скафандра AxEMU и направляет выдыхаемый углекислый газ в систему очистки для дальнейшей рециркуляции.

Сотрудничество Axiom Space и Prada — не первый случай, когда NASA участвует в проектах, сочетающих высокие технологии и дизайнерские решения. Ранее агентство финансировало концепцию костюма BioSuit, которую разработала профессор Массачусетского технологического института Дава Ньюман при участии архитектора Гильермо Тротти.