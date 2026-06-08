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nv.ua logonv
8 Июня 2026, 23:11
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Итальянский дом моды Prada представил костюм для астронавтов NASA

Астронавты миссии Artemis IV, которая должна вернуть людей на Луну в 2028 году, будут использовать новый охлаждающий костюм, созданный компаниями Axiom Space и Prada.

Итальянский дом моды Prada представил костюм для астронавтов NASA.
Итальянский дом моды Prada представил костюм для астронавтов NASA.

Костюм будут надевать под основной скафандр AxEMU во время работы на поверхности Луны и выходов в открытый космос, передает techno.nv.ua

Axiom Space представила систему Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG) — базовый слой экипировки, который будет помогать поддерживать комфортную температуру тела астронавтов внутри скафандра.

Костюм оборудован сетью трубок, через которые циркулирует холодная вода. Она отводит избыточное тепло от тела человека. В отличие от старых систем охлаждения, новый LCVG имеет резервную систему на случай отказа основной.

Также в LCVG встроена вентиляционная система. Она подает свежий воздух с кислородом в шлем скафандра AxEMU и направляет выдыхаемый углекислый газ в систему очистки для дальнейшей рециркуляции.

Сотрудничество Axiom Space и Prada — не первый случай, когда NASA участвует в проектах, сочетающих высокие технологии и дизайнерские решения. Ранее агентство финансировало концепцию костюма BioSuit, которую разработала профессор Массачусетского технологического института Дава Ньюман при участии архитектора Гильермо Тротти.

Итальянский дом моды Prada представил костюм для астронавтов NASA

Итальянский дом моды Prada представил костюм для астронавтов NASA

Источник
nv.ua logonv
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