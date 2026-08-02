Симптомы вируса Бурбон включают лихорадку, усталость, сыпь, головную боль, боли в теле и тошноту.

В Нью-Йорке впервые нашли вирус Бурбон, от которого нет вакцины или специального лечения, пишет Fox News со ссылкой на исследование медицинского центра Стоуни-Брук.

«Вирус Бурбон передаваемый через обыкновенного клеща-звездочку, может вскоре начать осложнять диагностику, если его распространение увеличится этим летом и в последующие годы», — заявили в центре.

Клещ «звездочка» (или «одинокая звезда») — это североамериканский иксодовый клещ, получивший свое название из-за характерного белого пятна в виде звездочки на спине самки.

Первый пациент с вирусом Бурбон был зафиксирован в 2014 году в округе Бурбон, штат Канзас. Впоследствии этот пациент скончался. Кроме того, с момента первого выявления, вирус был связан как минимум с двумя смертельными случаями. Однако исследователи полагают, что, вероятно, другие случаи заражения не были диагностированы.

Симптомы вируса Бурбон включают лихорадку, усталость, сыпь, головную боль, боли в теле и тошноту. Поскольку на сегодняшний день вирус не поддается четкой диагностике, врачам трудно его выявить.

В Стоуни-Брук подчеркнули, что многие врачи также не знакомы с этим вирусом, «что увеличивает вероятность неправильной диагностики».

«В Нью-Йорке и на северо-востоке США очень много клещей-звездочек, их популяции очень плотные, и когда человек заражается вирусом Бурбон, симптомы похожи на симптомы других клещевых инфекций», — заявил доктор медицинских наук, профессор Медицинского центра Стоуни-Брук и директор клиники клещевых заболеваний Луис Маркос.

По его словам, без установления причины инфекции шансы на разработку точных диагностических центров или эффективных методов лечения «минимальны», поэтому необходимо расширить эпидемиологический надзор и улучшить методы тестирования.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), клещ-звезда широко распространен на северо-востоке, юге и среднем западе США». Они отмечают, что клещи «звездочка» относятся к «агрессивным клещам».

При этом, в CDC указали, что несмотря на тяжесть вируса Бурбон, «лишь немногие кусают и передают бактерии, вирусы и паразитов, вызывающие заболевание у людей».