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2 Июля 2026, 23:00
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Центр Нью-Йорка перекроют из-за свадьбы Тейлор Свифт

3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания певицы Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. Церемония пройдет в комплексе «Мэдисон-сквер-гарден».

Центр Нью-Йорка перекроют из-за свадьбы Тейлор Свифт.
Центр Нью-Йорка перекроют из-за свадьбы Тейлор Свифт.

Об этом сообщает AP со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным СМИ, улицы, прилегающие к этому зданию в центре Манхэттена, будут перекрыты. Из-за мероприятия также могут произойти изменения в работе близлежащих заведений, магазинов и общественного транспорта.

Организаторы свадьбы, как и сами жених с невестой, не раскрывают деталей торжественного мероприятия. Очевидцы сообщают, что у «Мэдисон-сквер-гарден» разгружаются большие грузовики с оборудованием. В какой-то момент у входа в здание постелили большой ковер, однако потом его убрали.

О своей помолвке Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили в августе 2025 года. В последние недели стали распространяться слухи о том, что свадьба госпожи Свифт и господина Келси запланирована на 3-5 июля, к отмечаемому 250-летию США, и пройдет в «Мэдисон-сквер-гарден».

Спортивная арена «Мэдисон-сквер-гарден» вмещает до 19,5 тыс. человек и регулярно используется в качестве концертной площадки. В ней раньше уже проходили свадебные церемонии. В 1974 году там состоялась свадьба фанк-исполнителя Слая Стоуна и актрисы Кэти Силва.

Источник
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