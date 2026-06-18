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dw.com logodw
18 Июня 2026, 08:11
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В Москве снова атакован НПЗ в Капотне: в городе и области пожары

В Сети публикуют видео с заметным пожаром и клубами дыма, поднимающимися в районе НПЗ в Капотне. Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что "нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ".

В Москве снова атакован НПЗ в Капотне: в городе и области пожары.
В Москве снова атакован НПЗ в Капотне: в городе и области пожары.

Собянин также сообщил о "незначительных повреждениях" на территории рынка "Садовод". Мэр утверждает, что на подлете к столице были сбиты более 100 беспилотников, пишет dw.com

В подмосковном Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом, заявил губернатор. Обломки, по его словам, также упали в Электростали, в Люберцах, в ТЦ "Белая Дача", где начался пожар, и в СНТ в Чехове.

Также беспилотники атаковали нефтебазу в городе Гуково Ростовской области. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, пожары произошли на территории двух "коммерческих объектов", также поврежден тепловоз. Чиновник сообщил об одном погибшем и двух раненых.

Источник
dw.com logodw
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