В Москве снова атакован НПЗ в Капотне: в городе и области пожары.

В Сети публикуют видео с заметным пожаром и клубами дыма, поднимающимися в районе НПЗ в Капотне. Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что "нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ".

Собянин также сообщил о "незначительных повреждениях" на территории рынка "Садовод". Мэр утверждает, что на подлете к столице были сбиты более 100 беспилотников, пишет dw.com

В подмосковном Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом, заявил губернатор. Обломки, по его словам, также упали в Электростали, в Люберцах, в ТЦ "Белая Дача", где начался пожар, и в СНТ в Чехове.

Также беспилотники атаковали нефтебазу в городе Гуково Ростовской области. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, пожары произошли на территории двух "коммерческих объектов", также поврежден тепловоз. Чиновник сообщил об одном погибшем и двух раненых.