unian
22 Мая 2026, 18:28
С начала войны российские НПЗ становились мишенями более 150 раз

Производство было сокращено или остановлено почти на всех крупных нефтеперерабатывающих заводах в центральной России из-за недавних атак украинских дронов.

С начала полномасштабной войны украинские войска обстреляли российские нефтеперерабатывающие заводы 158 раз. Как пишет Le Monde, об этом свидетельствуют подсчеты русскоязычного польского сайта Vot Tak, передает unian.net

Отмечается, что из тех НПЗ, которые имеют мощность переработки 10 миллионов тонн в год и более, только Омский и Ангарский нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на Урале, остались неповрежденными.

Производство было сокращено или остановлено почти на всех крупных нефтеперерабатывающих заводах в центральной России из-за недавних атак украинских беспилотников.

По данным российского Telegram-канала Astra, мишенью стал и Сизранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Vot Tak сообщил, что по нему было нанесено 11 ударов. Рязанский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы подверглись ударам по 15 раз.

