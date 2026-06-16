В Москве после атаки дронов горит нефтеперерабатывающий завод в Капотне.

После атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня, принадлежащий компании «Газпром нефть». Это одно из крупнейших профильных предприятий России: оно перерабатывает до 14 миллионов тонн сырья в год и покрывает около 40% потребностей столичного региона в топливе.

В середине мая НПЗ в Капотне уже был атакован, и, по данным источников Reuters, приостанавливал работу в целях безопасности.

Кроме того, в подмосковной Электростали начался пожар в жилом доме — горит квартира на верхнем этаже в микрорайоне Северный. Причина пожара неизвестна, связано ли это с атакой дронов на Москву — неясно.