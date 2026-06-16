theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
16 Июня 2026, 08:55
9 038
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Москве после атаки дронов горит нефтеперерабатывающий завод в Капотне

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что Московский НПЗ был поврежден одним из дронов, атаковавших столицу. Пострадавших, по его словам, нет.

В Москве после атаки дронов горит нефтеперерабатывающий завод в Капотне.
В Москве после атаки дронов горит нефтеперерабатывающий завод в Капотне.

После атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня, принадлежащий компании «Газпром нефть». Это одно из крупнейших профильных предприятий России: оно перерабатывает до 14 миллионов тонн сырья в год и покрывает около 40% потребностей столичного региона в топливе.

В середине мая НПЗ в Капотне уже был атакован, и, по данным источников Reuters, приостанавливал работу в целях безопасности. 

Кроме того, в подмосковной Электростали начался пожар в жилом доме — горит квартира на верхнем этаже в микрорайоне Северный. Причина пожара неизвестна, связано ли это с атакой дронов на Москву — неясно.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте