16 Июня 2026, 08:55
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В Москве после атаки дронов горит нефтеперерабатывающий завод в Капотне
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что Московский НПЗ был поврежден одним из дронов, атаковавших столицу. Пострадавших, по его словам, нет.
После атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня, принадлежащий компании «Газпром нефть». Это одно из крупнейших профильных предприятий России: оно перерабатывает до 14 миллионов тонн сырья в год и покрывает около 40% потребностей столичного региона в топливе.
В середине мая НПЗ в Капотне уже был атакован, и, по данным источников Reuters, приостанавливал работу в целях безопасности.
Кроме того, в подмосковной Электростали начался пожар в жилом доме — горит квартира на верхнем этаже в микрорайоне Северный. Причина пожара неизвестна, связано ли это с атакой дронов на Москву — неясно.