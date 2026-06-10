theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
10 Июня 2026, 08:44
5 397
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Самаре после атаки дронов горит Куйбышевский НПЗ

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошло возгорание в результате атаки.

В Самаре после атаки дронов горит Куйбышевский НПЗ.
В Самаре после атаки дронов горит Куйбышевский НПЗ.

Об этом в ночь на среду, 10 июня, со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал ASTRA. Ночью губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил жителей региона о ракетной опасности. Из-за угроз атаки БПЛА в области был введен план "Ковер", передает dw.com

Ранее входящий в группу компаний "Роснефти" Куйбышевский НПЗ несколько раз приостанавливал работу из-за последствий атаки БПЛА, указывает ASTRA. Официальных подтверждений пожара на НПЗ на момент публикации нет.

О "возгорании емкости с топливом" в результате падения обломков БПЛА на территорию некого гражданского объекта минувшей ночью сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых", - написал он в Telegram.

В Самаре после атаки дронов горит Куйбышевский НПЗ

В Самаре после атаки дронов горит Куйбышевский НПЗ

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте