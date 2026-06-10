В Самаре после атаки дронов горит Куйбышевский НПЗ.

Об этом в ночь на среду, 10 июня, со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал ASTRA. Ночью губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил жителей региона о ракетной опасности. Из-за угроз атаки БПЛА в области был введен план "Ковер", передает dw.com

Ранее входящий в группу компаний "Роснефти" Куйбышевский НПЗ несколько раз приостанавливал работу из-за последствий атаки БПЛА, указывает ASTRA. Официальных подтверждений пожара на НПЗ на момент публикации нет.

О "возгорании емкости с топливом" в результате падения обломков БПЛА на территорию некого гражданского объекта минувшей ночью сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых", - написал он в Telegram.