В Москве прогремел мощный взрыв в ресторане.

На Кудринской площади в Москве произошел взрыв. Об этом сообщают Mash, Baza, «Осторожно, новости» и другие телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.

Взрыв произошел в ресторане «Balzi Rossi», находящемся на первом этаже сталинской высотки. «Осторожно, новости» уточняет, что ресторан 1 августа был закрыт на частное мероприятие, пишет meduza.io

Baza утверждает, что погибли три человека, 21 пострадал. Mash, в свою очередь, пишет о трех погибших и семерых пострадавших.

По информации «112», на кухне ресторана взорвался газовый баллон.

Официальных данных о причинах взрыва, количестве погибших и пострадавших пока нет.



