1 Августа 2026, 20:49
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В Москве прогремел мощный взрыв в ресторане.
В Москве прогремел мощный взрыв в ресторане
На Кудринской площади в Москве произошел взрыв. Об этом сообщают Mash, Baza, «Осторожно, новости» и другие телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.
Взрыв произошел в ресторане «Balzi Rossi», находящемся на первом этаже сталинской высотки. «Осторожно, новости» уточняет, что ресторан 1 августа был закрыт на частное мероприятие, пишет meduza.io
Baza утверждает, что погибли три человека, 21 пострадал. Mash, в свою очередь, пишет о трех погибших и семерых пострадавших.
По информации «112», на кухне ресторана взорвался газовый баллон.
Официальных данных о причинах взрыва, количестве погибших и пострадавших пока нет.