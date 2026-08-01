theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
1 Августа 2026, 20:49
6 735
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Москве прогремел мощный взрыв в ресторане

На Кудринской площади в Москве произошел взрыв. Об этом сообщают Mash, Baza, «Осторожно, новости» и другие телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.

В Москве прогремел мощный взрыв в ресторане.
В Москве прогремел мощный взрыв в ресторане.

Взрыв произошел в ресторане «Balzi Rossi», находящемся на первом этаже сталинской высотки. «Осторожно, новости» уточняет, что ресторан 1 августа был закрыт на частное мероприятие, пишет meduza.io

Baza утверждает, что погибли три человека, 21 пострадал. Mash, в свою очередь, пишет о трех погибших и семерых пострадавших.

По информации «112», на кухне ресторана взорвался газовый баллон.

Официальных данных о причинах взрыва, количестве погибших и пострадавших пока нет.


Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте