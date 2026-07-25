В квартире на Ботанике взорвалась граната: пострадали два человека.

В результате происшествия супруги в возрасте 27 и 36 лет получили различные травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Утром 25 июля в квартире в столичном секторе Ботаника взорвалась граната. Об этом agora.md сообщили в полиции Кишинева.

По словам владельца квартиры, боеприпас он нашел около двух лет назад и все это время хранил его у себя дома.

В настоящее время сотрудники полиции документируют произошедшее и устанавливают все обстоятельства инцидента.