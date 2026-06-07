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meduza.io logomeduza
7 Июня 2026, 11:00
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В Москве из-за БПЛА на высотке разместили зенитно-ракетный комплекс «Панцирь»

В московском районе Сокольники на крышу жилой высотки установили зенитно-ракетный комплекс «Панцирь». Об этом сообщает «Агентство».

В Москве из-за БПЛА на высотке разместили зенитно-ракетный комплекс «Панцирь».
В Москве из-за БПЛА на высотке разместили зенитно-ракетный комплекс «Панцирь».

Установка на крыше комплекса «Дом в Сокольниках» появилась 5 июня, ЗРК доставляли с помощью вертолета, передает meduza.io

Как пишет «Агентство», вероятно, речь идет о модификации «Панцирь-СМД-Е», которая предназначена для борьбы с беспилотниками.

В конце мая аналогичный «Панцирь» установили на крыше бизнес-центра Nordstar Tower на Беговой улице. Это здание принадлежит компании «Регион», которая связана с «Роснефтью».

Москву в последние недели регулярно атакуют украинские беспилотники. Самая массированная атака с начала войны произошла 17 мая: тогда в Московской области погибли три человека, еще 17 получили ранения.


Источник
meduza.io logomeduza
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