На Полтавской нефтебазе под Краснодаром произошло возгорание после атаки БПЛА.

Местные власти в Краснодарском крае сообщают о пожаре на Полтавской нефтебазе "из-за обломков БПЛА". Telegram-каналы пишут о массированных атаках на Симферополь и Севастополь.

На Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края произошел пожар из-за атаки беспилотников в ночь на четверг, 25 июня, сообщают СМИ со ссылкой на заявление главы района Александра Харитонова в мессенджере Max, пишет dw.com

Как утверждает Харитонов, возгорание было вызвано падением на нефтебазу обломков сбитого дрона. Он добавил, что движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский, временно перекрыто.

Со своей стороны украинский Telegram-канал Exilenova+ пишет, что на нефтебазе в станице Полтавская после атаки БПЛА загорелись три резервуара.

"Полтавская нефтебаза является региональным объектом топливной инфраструктуры, обеспечивающим поставки топлива для части Краснодарского края и Республики Адыгея. Резервуарный парк насчитывает около 28 резервуаров", - уточняет Telegram-канал Astra.

Атаки Украины на аннексированный Крым

Между тем ряд Telegram-каналов сообщает также об атаках БПЛА на аннексированный Крым. Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на своих подписчиков, атакам подверглись Балаклавская ТЭС и Таврическая ТЭС, а в районе аэродрома "Кача" произошел мощный взрыв. В ряде городов на полуострове, в частности в Симферополе, Ялте и под Евпаторией, судя по постам, в ночь на 25 июня из-за атак происходили краткосрочные отключения электричества.

Также подписчики канала сообщают о нескольких взрывах в Симферополе. Украинский Telegram-канал Exilenova+ передает, что ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в городе, после чего в Симферополе произошло отключение электричества. Тот же канал сообщает, что массированной атаке беспилотников подвергся и Севастополь.