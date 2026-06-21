Дроны ВСУ атаковали Крым: сообщается о пожаре в порту Керчи.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали аннексированный Россией полуостров Крым. Об этом в ночь на воскресенье, 21 июня, сообщил в Telegram назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы", - написал он. По словам Развожаева, сбиты четыре БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации никто не пострадал, отметил он, добавив, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, "в том числе и из стрелкового оружия", передает dw.com

Движение по Крымскому мосту перекрыто

В Telegram-канале, посвященном оперативной ситуации на Крымском мосту, сообщили, что движение автотранспорта по нему было"временно перекрыто". Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Telegram-каналы: Возможна атака на терминал в порту Керчи

Между тем Telegram-канал Supernova+ сообщил о пожаре в Керчи. По данным Exilenova+, огонь вспыхнул в районе порта. По предварительным данным, в промышленной зоне горел "ТЭС-Терминал" - железнодорожный комплекс по перевалке и хранению нефтепродуктов и сжиженного газа. Кроме того, мог быть поражен порт Кавказ. Зафиксированы возгорания в поселке Курортное, где располагается объект ПВО, а также в районе Керчи - на территории воинской части № 98546, писал Exilenova+.

Ранее в аннексированном Россией Крыму в результате массированной атаки БПЛА в ночь на 20 июня также возникли многочисленные пожары. Горели Таврическая ТЭС, нефтегазовое хранилище, газораспределительные станции, а также мосты и переправы, следовало из OSINT-мониторинга канала "Крымский ветер".