ВС России ударили авиабомбами и БПЛА по Сумам: есть погибшие.

Вечером в пятницу, 3 июля, российская армия нанесла массированные удары дронами и авиаракетами по Сумам. По информации областной военной администрации, 4 человека погибли, еще 27 получили ранения.

В результате российского удара авиабомбами и беспилотниками по центру города Сумы погибли четыре человека. Еще 27 получили ранения, среди них - семеро детей. Об этом в ночь на субботу, 4 июля, сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает dw.com

Власти уточнили, что один из снарядов попал в жилой сектор Ковпаковского района. "В эпицентре удара - многоэтажный дом, магазин, дорога. На месте было много людей", - рассказал Григоров.

Как заявил Григоров, среди четырех погибших - пятилетняя девочка, которую медикам не удалось спасти, - а также ее мать. Один из пострадавших скончался от ранений в больнице. Большая часть пострадавших получила тяжелые травмы.

ВС РФ также атаковали Запорожье

Вечером 3 июля ВС РФ также атаковали ракетами и беспилотниками Запорожье, сообщил глава администрации Запорожской области Иван Федоров. Под удар попали жилые и нежилые дома, а также одно из промышленных предприятий.

По данным властей Запорожья, атака по городу привела к гибели двух местных жителей, 21 человек получил ранения. Также сообщается, что РФ ударила по Одесской и Херсонской областям.