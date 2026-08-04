В Мюнхене жителям, которые моют автомобили возле дома, грозит штраф до 50 тыс. евро.

Германия переживает одну из самых сильных засух за последние годы. Уровень воды в крупнейших реках стремительно снижается, речные перевозки затруднены, а власти вводят ограничения на потребление воды.

Особенно сложная ситуация сложилась на Рейне. В федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия уровень воды у границы с Нидерландами опустился до рекордно низких 66 сантиметров. Из-за этого грузовые суда продолжают движение лишь с уменьшенной загрузкой, что создает серьезные проблемы для речной логистики, сообщает libertatea.ro

По словам представителей Ассоциации внутреннего судоходства Германии, навигация будет продолжаться, пока это остается безопасным. Однако если в августе не выпадет достаточное количество осадков, крупные судоходные компании могут сократить перевозки или полностью приостановить их. Экономисты предупреждают, что Рейн является одной из важнейших транспортных артерий страны, поэтому продолжительная засуха может негативно сказаться на экономике.

Из-за нехватки осадков проблемы наблюдаются не только на Рейне. Уровень воды также снизился в Эльбе и Дунае, а в ряде сельских районов уже ощущается дефицит воды. В некоторых населенных пунктах Нижней Саксонии запрещено брать воду из общественных источников, из-за чего жители не могут наполнять бассейны, а поливать растения приходится альтернативными способами.

Власти Северного Рейна – Вестфалии призвали срочно принять дополнительные меры и создать национальную рабочую группу для минимизации последствий засухи и поддержки транспортной отрасли.

В Мюнхене, где проживает около 1,6 млн человек, ограничения на использование воды действуют с середины июля. Жителям рекомендуют принимать душ вместо ванны, не оставлять воду открытой во время чистки зубов, а также запрещено мыть автомобили возле дома. За нарушение запрета предусмотрен штраф до 50 тыс. евро.

Несмотря на ограничения, не все жители воспринимают ситуацию всерьез. Некоторые считают, что дефицита воды не существует, и игнорируют требования властей.

При этом внешне река Изар, протекающая через Мюнхен, выглядит достаточно полноводной. Однако город получает питьевую воду не из реки, а из подземных источников, уровень которых снизился до тревожных значений. Специалисты отмечают, что для улучшения ситуации Германии необходимы продолжительные дожди и более прохладная погода.