В селе Волинтирь из-за засухи пересохли водоемы: животноводы с трудом справляются.

Гидрологическая засуха кардинально изменила жизнь жителей села Волинтирь Штефан-Водского района. Три из четырех водоемов в населенном пункте пересохли за последние пять лет, а река Бебей исчезла.

Оставшись без источников воды для животных, сельчане выкопали яму возле родника и теперь вынуждены ежедневно преодолевать большие расстояния, чтобы напоить скот, пишет jurnal.md

Еще недавно в селе Волинтирь было четыре водоема. За последние пять лет три из них пересохли, а вместо воды остались большие участки земли, покрытые глубокими трещинами.

Для животноводов каждый день стал настоящим испытанием. После того как пруды и родники высохли, люди с помощью трактора выкопали яму возле небольшого источника, куда приводят животных на водопой.

«Тяжело, потому что негде их поить, пастбищ мало. Пруд высох, здесь есть маленький родник, вот здесь, сзади, мы немного выкопали трактором и сделали только для того, чтобы они могли пить воду. Очень тяжело. С другой стороны села тоже высох пруд. Больше негде», — рассказал житель села Волинтирь Виталие Галацан.

Мужчина вспоминает, что всего несколько лет назад в обеих частях села были источники воды для животных.

«Вода была и здесь, и с другой стороны села тоже был родник, сделали пруд, было где поить животных, а теперь ничего нет», — добавил Виталие Галацан.

Один из пересохших прудов занимал площадь около десяти гектаров. Местные власти называют ситуацию катастрофической и связывают ее с изменением климатических условий в регионе.

«Ситуация с озером катастрофическая. Видно, что эти изменения климатических условий привели наш район к тому, что мы сейчас видим. Это озеро площадью десять гектаров, и, к сожалению, это все, что осталось», — заявил примар села Волинтирь Игорь Хынку.

К импровизированному источнику ежедневно приводят десятки животных. Поскольку место небольшое, весь скот не может одновременно подойти к воде, поэтому животных поят по очереди.

«По очереди, потому что они не могут зайти все сразу. Голов очень много, и все сразу не помещаются. Напьется одна часть, потом другая — и так продолжаем. Три-четыре раза нужно давать им воду, потому что мы, люди, тоже постоянно пьем воду, а животное выпивает не одну кружку», — рассказала жительница села Волинтирь Нина Галацан.

В жаркие дни людям приходится проходить этот путь по три-четыре раза.

«Для них мы идем вот с того конца села сюда, потом ведем их туда пастись, затем возвращаемся обратно, чтобы дать воду, и снова назад. Приходится водить их туда-сюда. За день нужно три-четыре раза давать воду. Если не напоить, они не пасутся: жара, все сухое», — рассказал Виталие Галацан.

Засуха затронула не только водоемы населенного пункта. Исчезла и река Бебей, которая берет начало возле села Фештелица, проходит через несколько населенных пунктов, включая Волинтирь, а ранее впадала в реку Сэрата на территории Украины.

За последние годы в Республике Молдова пересохло более 30% водоемов.