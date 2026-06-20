В Мюнхене сошел с рельсов и упал с моста грузовой поезд: есть пострадавший.

В немецком Мюнхене ночью сошел с рельсов на путепроводе грузовой поезд, два его вагона сорвались на дорогу ниже, один человек пострадал.

Об этом сообщает dpa, пишет eurointegration.com.ua

Авария произошла ночью 20 июня в Мюнхене. Грузовой поезд, проезжавший по путепроводу для железной дороги, сошел с рельсов. Два его вагона вылетели за пределы ограждения и упали на дорогу с 5-метровой высоты. Серьезно пострадал один человек.

В полиции заявили, что поезд не перевозил никаких опасных веществ и угрозы для общественности нет.

Железнодорожную ветку, где произошел несчастный случай, используют только для грузовых перевозок, поэтому на пассажирское железнодорожное движение это не повлияет, отметили в Deutsche Bahn.

Дорога на месте происшествия перекрыта, ликвидация последствий аварии может продлиться до воскресенья.

В четверг один из вокзалов Парижа останавливал работу из-за обесточивания линии, что привело к значительным опозданиям поездов. Перед тем еще десятки поездов в разных регионах страны заблаговременно отменили из-за крайне жаркой погоды, которая грозила авариями из-за перегрева оборудования железной дороги.

В Испании в тот же день из-за пожара остановили скоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Барселоной.