theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
20 Июня 2026, 15:45
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Мюнхене сошел с рельсов и упал с моста грузовой поезд: есть пострадавший

В немецком Мюнхене ночью сошел с рельсов на путепроводе грузовой поезд, два его вагона сорвались на дорогу ниже, один человек пострадал.

В Мюнхене сошел с рельсов и упал с моста грузовой поезд: есть пострадавший.
В Мюнхене сошел с рельсов и упал с моста грузовой поезд: есть пострадавший.

Об этом сообщает dpa, пишет eurointegration.com.ua

Авария произошла ночью 20 июня в Мюнхене. Грузовой поезд, проезжавший по путепроводу для железной дороги, сошел с рельсов. Два его вагона вылетели за пределы ограждения и упали на дорогу с 5-метровой высоты. Серьезно пострадал один человек.

В полиции заявили, что поезд не перевозил никаких опасных веществ и угрозы для общественности нет.

Железнодорожную ветку, где произошел несчастный случай, используют только для грузовых перевозок, поэтому на пассажирское железнодорожное движение это не повлияет, отметили в Deutsche Bahn.

Дорога на месте происшествия перекрыта, ликвидация последствий аварии может продлиться до воскресенья.

В четверг один из вокзалов Парижа останавливал работу из-за обесточивания линии, что привело к значительным опозданиям поездов. Перед тем еще десятки поездов в разных регионах страны заблаговременно отменили из-за крайне жаркой погоды, которая грозила авариями из-за перегрева оборудования железной дороги.

В Испании в тот же день из-за пожара остановили скоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Барселоной.

В Мюнхене сошел с рельсов и упал с моста грузовой поезд: есть пострадавший

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте