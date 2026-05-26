26 Мая 2026, 13:19
401
В Бельгии поезд столкнулся со школьным автобусом: есть погибшие

В бельгийском городе Бюггенхаут сегодня утром поезд столкнулся со школьным автобусом на железнодорожном переезде. По данным бельгийских СМИ, есть несколько погибших, точное число жертв и пострадавших пока не называется.

Авария произошла примерно в 8 часов утра по местному времени, когда автобус выехал на переезд. По данным компании Infrabel, отвечающей за железнодорожную инфраструктуру, шлагбаумы в этот момент уже были закрыты, а светофор показывал красный сигнал, пишет bild.de

«Мы не знаем, как могла произойти эта авария», — заявил представитель Infrabel.

В микроавтобусе находились семь школьников, водитель и сопровождающий. Около 100 пассажиров поезда эвакуировали и передали под наблюдение специалистов. Полиция работает на месте, к расследованию также должен подключиться специалист по реконструкции аварий.

Источник
bild
