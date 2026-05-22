22 Мая 2026, 22:28
3 411
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Унгенском районе из-за сильного ливня заблокировано движение поезда
В селе Пырлица Унгенского района временно перекрыто дорожное движение из-за сильных осадков.
Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции.
По данным правоохранителей, из-за неблагоприятных погодных условий в зоне также был остановлен поезд, который не может продолжить движение.
Полиция призвала водителей избегать данного участка дороги, соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и быть предельно осторожными за рулём.
Ранее синоптики объявили на 22 мая жёлтый код метеоопасности в связи с грозами. В период с 14:00 до 23:00 по стране ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 15–20 м/с.