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rupor.md logorupor
19 Июня 2026, 15:45
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Поезд Киев – Кишинёв станет ежедневным и получит «детский» вагон

Поезд «Бессарабия», связывающий столицы Молдовы и Украины, с 28 июня переходит на ежедневный график движения.

Поезд Киев–Кишинёв станет ежедневным и получит «детский» вагон.
Поезд Киев–Кишинёв станет ежедневным и получит «детский» вагон.

Как сообщил украинский вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, это решение стало результатом длительной совместной работы профильного министерства Украины, компании «Укрзализныця» и госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ), пишет rupor.md

Переход на новый график позволит сделать маршрут более удобным и предсказуемым для пассажиров, поскольку Кишинев остается одним из ключевых международных транспортных хабов, отмечают в ведомстве. Помимо изменения частоты рейсов, с 29 июня сдвигается и время отправления состава из столицы Молдовы: поезд будет выезжать в 19:52 вместо прежних 17:42. По словам вице-премьера, такой шаг заметно улучшит возможности для пересадок пассажиров на другие маршруты.

В составе поезда, как и раньше, предусмотрены плацкартные и купейные вагоны, однако теперь к ним добавится нововведение. В свой первый рейс отправится специальный детский вагон, обустроенный для комфортных поездок семей с детьми.

«Маршрут в Кишинев остается одним из важных международных направлений», — подчеркнул Алексей Кулеба.

Источник
rupor.md logorupor
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