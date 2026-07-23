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23 Июля 2026, 08:20
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В Мексике убили 14-го мэра за последние два года

Мэр мексиканского города Темоак Валентин Лавин был застрелен на рабочем месте. Полиция ищет убийцу, сообщили в генпрокуратуре страны. Ранее, в январе этого года, на чиновника уже совершалось вооруженное нападение.

В Мексике убили 14-го мэра за последние два года.
В Мексике убили 14-го мэра за последние два года.

Город Темоак расположен в штате Морелос неподалеку от Мехико — в регионе, где активно действуют несколько наркокартелей. Лавин состоял в правящей левой партии президента Клаудии Шейнбаум, пишет cbsnews.com

Согласно официальным данным, с 2006 года, когда в стране обострилась война с наркоторговлей, в Мексике было убито почти 100 мэров. С момента прихода к власти действующего правительства в октябре 2024 года жертвами преступников стали 14 градоначальников, трое из них — в 2026 году, включая Лавина.

Наиболее резонансным из них стало убийство Карлоса Мансо, мэра города Уруапан, в ноябре прошлого года. Мансо вел жесткую политику против наркопреступности и был застрелен во время публичного выступления в День мертвых, что спровоцировало волну массовых протестов и столкновений с полицией.

Источник
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