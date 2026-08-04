В Лондоне впервые за 155 лет зафиксировали отсутствие осадков в течение месяца.

Метеостанция в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне в июле зафиксировала отсутствие осадков в городе в течение календарного месяца.

Это произошло впервые за всю историю наблюдений — с 1871 года, передает meduza.io

Аналогичный показатель зарегистрировало Агентство по охране окружающей среды на юго-западе Лондона. Как отмечает издание London Centric, в июле в некоторых районах города были только небольшие кратковременные дожди.

Сильная жара в Западной Европе началась в мае. Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в регионе. Аномальная жара была также зафиксирована в начале и конце июля. Рекордная жара в Европе привела к тому, что уровень воды в Дунае снизился до минимальных показателей за последние 30 лет.