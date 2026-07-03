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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Июля 2026, 14:10
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В Литве предлагают конфисковывать электросамокаты и велосипеды у нарушителей

В литовском Сейме предложили ужесточить ответственность владельцев мощных электросамокатов и электровелосипедов, если они не зарегистрированы и не застрахованы в соответствии с требованиями закона.

В Литве предлагают конфисковывать электросамокаты и велосипеды у нарушителей.
В Литве предлагают конфисковывать электросамокаты и велосипеды у нарушителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отмечается, у нарушителей такой транспорт могут даже конфисковать.

Инициаторы законопроекта отмечают, что некоторые транспортные средства не соответствуют требованиям безопасности, не могут быть зарегистрированы и не имеют права участвовать в дорожном движении. Однако фактически ответственность за их использование в дорожном движении не предусмотрена.

"Следует отметить, что в последнее время на дорогах всё чаще появляются транспортные средства, которые внешне похожи на электрические средства микромобильности или мопеды, но их мощность и (или) скорость превышают характеристики таких транспортных средств. На незарегистрированных транспортных средствах передвигаются по тротуарам и велодорожкам на высокой скорости, создавая угрозу для пешеходов и детей-велосипедистов", – говорится в пояснительной записке к законопроекту, зарегистрированному депутатом Алгимантасом Радвилой.

Поэтому предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой, согласно которой за участие в дорожном движении на незарегистрированном транспортном средстве, по своей конструкции похожем на электросамокат или мопед, но не соответствующее установленным законом техническим характеристикам и не подлежащее классификации как средство микромобильности или мопед, будет налагаться штраф в размере от 50 до 100 евро.

За повторное нарушение штраф составит от 150 до 200 евро. Кроме того, появится возможность конфискации таких транспортных средств.

Предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 ноября 2026 года.

Кроме того, в литовском Сейме зарегистрированы поправки, предлагающие разрешить останавливать электросамокаты, электровелосипеды и другие средства микромобильности не только полиции, но и уполномоченным сотрудникам муниципалитетов. Они также смогут выписывать штрафы за нарушения.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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