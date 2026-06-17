На курортах Франции запретили ходить без футболки вне пляжной зоны - штраф 150 евро

Власти около 20 прибрежных городов Франции ужесточили правила и начали борьбу с подобным поведением, объясняя это соображениями гигиены и общественного порядка.

Так, в популярном курортном городе Довиль штраф за появление без футболки в центре города, магазинах, кафе и на набережных увеличен с 17 до 150 евро. Аналогичные ограничения действуют в Нарбонне и Ла-Гранд-Мотт, где запрет распространяется на все общественные места за пределами пляжей, сообщает libertatea.ro

Местные власти подчёркивают, что высокие температуры не являются оправданием для нарушения правил. При этом находиться с голым торсом на пляже по-прежнему разрешено.

Нововведения поддержали многие владельцы ресторанов и кафе. По их словам, посетители без одежды на верхней части тела нередко отпугивали других клиентов и создавали конфликтные ситуации. Часть местных жителей также считает такие меры вопросом элементарной приличности.

Однако решение вызвало и критику. Некоторые пользователи социальных сетей называют запрет проявлением чрезмерного пуританства и считают, что власти слишком жёстко вмешиваются в личную свободу граждан.

На национальном уровне во Франции запрета на появление мужчин без футболки в общественных местах нет — такие правила вводятся муниципалитетами самостоятельно.

Для женщин ситуация строже. Загорание топлес на французских пляжах остаётся законным, однако появление без верхней части одежды за пределами пляжной зоны может быть квалифицировано как сексуальный эксгибиционизм. В таком случае предусмотрены не только крупные штрафы — до 15 тысяч евро, но и более серьёзные санкции, вплоть до уголовной ответственности.

Власти опасаются, что без регулирования подобных вопросов популярные туристические центры могут столкнуться с ростом жалоб со стороны местных жителей и отдыхающих.