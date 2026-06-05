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bani.md logobani
5 Июня 2026, 08:58
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Подрядчики заплатили более 10 миллионов евро штрафов за срыв сроков дорожных работ

Об этом заявил государственный секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Николай Мындра.

Подрядчики заплатили более 10 миллионов евро штрафов за срыв сроков дорожных работ.
Подрядчики заплатили более 10 миллионов евро штрафов за срыв сроков дорожных работ.

Выступая в парламенте, чиновник отметил, что применение штрафных санкций к подрядчикам за задержку работ является обычной практикой и будет продолжаться по всем инфраструктурным контрактам, сообщает bani.md

«Государство получило около 10 миллионов евро штрафов по внешним контрактам. Эти средства уже поступили в бюджет», — заявил Мындра.

По его словам, ряд компаний, которые сейчас работают на национальных дорогах, уже оштрафованы или рискуют получить штрафы за нарушение контрактных сроков.

В качестве примеров он привел проект реконструкции дороги Хынчешты – Леова – Кантемир стоимостью около 105 миллионов евро, а также компанию, выполняющую работы на трассе R8. По контракту стоимостью около 10 миллионов евро размер штрафных санкций в отношении подрядчика может достичь примерно 1 миллиона евро.

Госсекретарь подчеркнул, что правила одинаковы для всех строительных компаний, независимо от того, являются они местными или иностранными.

«Все подрядчики, работающие в нашей стране, включая местные компании, штрафуются за несоблюдение сроков выполнения работ», — подчеркнул Мындра.

Источник
bani.md logobani
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