Подрядчики заплатили более 10 миллионов евро штрафов за срыв сроков дорожных работ
Об этом заявил государственный секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Николай Мындра.
Выступая в парламенте, чиновник отметил, что применение штрафных санкций к подрядчикам за задержку работ является обычной практикой и будет продолжаться по всем инфраструктурным контрактам, сообщает bani.md
«Государство получило около 10 миллионов евро штрафов по внешним контрактам. Эти средства уже поступили в бюджет», — заявил Мындра.
По его словам, ряд компаний, которые сейчас работают на национальных дорогах, уже оштрафованы или рискуют получить штрафы за нарушение контрактных сроков.
В качестве примеров он привел проект реконструкции дороги Хынчешты – Леова – Кантемир стоимостью около 105 миллионов евро, а также компанию, выполняющую работы на трассе R8. По контракту стоимостью около 10 миллионов евро размер штрафных санкций в отношении подрядчика может достичь примерно 1 миллиона евро.
Госсекретарь подчеркнул, что правила одинаковы для всех строительных компаний, независимо от того, являются они местными или иностранными.
«Все подрядчики, работающие в нашей стране, включая местные компании, штрафуются за несоблюдение сроков выполнения работ», — подчеркнул Мындра.