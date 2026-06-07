В Крыму вслед за бензином начали ограничивать продажу продуктов.

На фоне продолжающегося топливного кризиса в Крыму и Севастополе появились признаки перебоев с продуктами питания. Жители полуострова сообщают о пустых полках в магазинах, ажиотажном спросе и ограничениях на продажу отдельных товаров. Об этом пишут «Агентство» и «Важные истории» со ссылкой на местные чаты, соцсети и опубликованные покупателями видео, передает theins.ru

По данным «Важных историй», в севастопольском супермаркете «Добрострой» начали действовать ограничения на продажу отдельных продуктов. Согласно опубликованным в соцсетях видеозаписям, покупателям отпускают не более трех бутылок растительного масла и трех упаковок макарон в одни руки.

О более масштабных проблемах с поставками сообщает «Агентство». Издание проанализировало сообщения жителей Симферополя и Севастополя в местных Telegram-чатах и пабликах. Согласно этим публикациям, в магазинах полуострова начали исчезать сахар, гречка, рис, мука, соль, макароны, растительное масло и некоторые другие товары.

В одном из симферопольских чатов местный житель сообщил, что в магазине сети «Пуд» не осталось сахара, а накануне покупатели активно скупали его в «Доброцене». На следующий день другой пользователь написал, что в магазинах сетей «Доброцена» и «Добрострой» «разгребли» сахар, гречку и макароны.

Еще две жительницы Симферополя обсуждали исчезновение соли из некоторых магазинов. Одна из них сообщила, что в магазине «Яблоко» на улице Дмитрия Ульянова к тому моменту уже раскупили всю гречку, сахар и уксус.

Похожие сообщения поступают и из Севастополя. В одном из местных чатов жительница написала, что в магазинах остался только тростниковый сахар. Другая рассказала, что проверила несколько магазинов подряд и нигде не смогла купить сахар и гречку. Еще одна покупательница сообщила об отсутствии соли, сахара и растительного масла.

Фотографии полупустых полок и сообщения о дефиците публиковали также крупные местные сообщества во «ВКонтакте» и Telegram. Так, Telegram-канал «Жесть Крым • Симферополь • Севастополь» разместил видео из магазина «7М Безцен» в Симферополе, где видны почти пустые полки с мукой и сахаром. Аналогичные снимки появились в пабликах «Подслушано Симферополь ЧП», «Черный список Симферополь» и «ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ», пишет «Агентство».

Отдельные магазины уже начали вводить прямые ограничения на продажу продуктов. Как пишет «Агентство», в одном из севастопольских магазинов появилось объявление о лимите в три килограмма сахара, гречки и риса в одни руки. На опубликованном видео автор показывает пустые контейнеры для сахара и говорит, что товара в наличии нет.

При этом перебои пока не носят повсеместного характера. Опрошенные «Агентством» жители Феодосии, Бахчисарая и Севастополя сообщили, что лично не сталкивались с нехваткой продуктов, однако регулярно видят сообщения о таких случаях в местных сообществах.

Ранее The Insider писал (1, 2), что после введения ограничений на продажу бензина в Крыму и Севастополе на полуострове начал быстро формироваться теневой рынок топлива. Сначала власти установили лимит на продажу бензина АИ-92 и АИ-95 — не более 20 литров на одного покупателя. Позже крупнейшие крымские сети АЗС — ТЭС и АТАН — перевели продажу топлива на систему талонов, однако вскоре выдача новых талонов также была прекращена.

На фоне дефицита в Telegram и других мессенджерах появились десятки чатов по поиску топлива и обмену талонами. Перекупщики предлагали бензин АИ-92 и АИ-95 по цене от 250 рублей за литр — более чем втрое дороже обычной стоимости, которая до кризиса составляла около 75–82 рублей за литр. К 5 июня большинство подобных объявлений исчезло, однако их место заняли сообщения о мошенниках, которые предлагают топливо или талоны, получают предоплату и перестают выходить на связь.

На фоне дефицита топлива проблемы начали возникать и у туристов, приехавших в Крым на личных автомобилях. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что власти рассматривают возможность создания специального механизма помощи отдыхающим, которые не могут покинуть полуостров из-за нехватки бензина.

Поводом стало обращение жителя Тулы, который рассказал в эфире местного телеканала, что приехал в Крым с семьей и теперь не может уехать домой. По словам Развожаева, подобных обращений становится все больше. Власти обсуждают систему «идентификации туристов», которая позволит подтверждать их статус и в индивидуальном порядке помогать с получением топлива для выезда с полуострова. Ранее в Крыму уже были введены ограничения на продажу бензина, а затем значительная часть АЗС перешла на отпуск топлива по талонам.