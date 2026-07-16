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nordnews.md logonordnews
16 Июля 2026, 17:09
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С 10 августа магазины будут обязаны указывать страну происхождения продуктов на ценниках

Розничные магазины Республики Молдова будут обязаны указывать страну происхождения пищевых продуктов непосредственно на ценнике.

С 10 августа магазины будут обязаны указывать страну происхождения продуктов на ценниках.
С 10 августа магазины будут обязаны указывать страну происхождения продуктов на ценниках.

О новом требовании сообщило ANSA, отметив, что оно направлено на более полное информирование потребителей и повышение прослеживаемости продукции, передает nordnews.md

Информация, размещенная на ценнике, должна соответствовать данным, указанным на этикетке товара и в документах о его происхождении. Новые правила будут распространяться как на фасованные продукты, так и на товары, реализуемые без упаковки или упакованные непосредственно в магазине.

Страна происхождения должна указываться полным названием государства. Использование только государственного флага без указания названия страны не допускается.

Новые требования будут действовать для магазинов категорий B, C и D, а их соблюдение будут контролировать инспекторы ANSA.

За неправильное указание информации о стране происхождения продукции предусмотрены штрафы: до 90 условных единиц для должностных лиц и до 240 условных единиц для юридических лиц.

ANSA рекомендует экономическим агентам заранее обновить этикетки и ценники, чтобы своевременно выполнить новые требования.

Источник
nordnews.md logonordnews
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